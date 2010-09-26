Харківська міліція розшукує нападників на автобуси «Шахтаря»

Харків. 26 вересня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом нападів невідомих на автобуси футбольного клубу «Шахтар», які сталися в суботу у Харкові після матчу з місцевим «Металістом».

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, коментуючи події, а також заяви обох футбольних клубів.

«Міліція з’ясовує всі обставини подій, порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, триває розслідування», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 вересня, після футбольного матчу між командами «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) невідомі пошкодили три автобуси. За даними прес-служба ФК «Шахтар», при від`їзді команди і тренерського штабу донецького «Шахтаря» зі стадіону «Металіст» у бік автобуса «гірників» полетіли різні важкі предмети. Один із них розбив скло по лівому борту автолайнера. Одночасно з погромом командного транспорту «обстрілу» піддався і автобус зі співробітниками ФК «Шахтар» і «Донбас Арени», які приїхали до Харкова підтримати команду. На виїзді з міста вболівальники також закидали його важкими предметами і розбили скло. А в районі Чугуєва аналогічну «зустріч» влаштували колоні автобусів з уболівальниками «Шахтаря». Вибито як мінімум 2 скла. На щастя, ніхто не постраждав, відзначають в прес-службі.

У прес-службі «Шахтаря» висловили подив діями кількох сотень співробітників міліції, які були свідками безладів, але жодним чином не відреагували на правопорушення.

Відповідну заяву зробило керівництво ФК «Металіст», у якій звернулося до правоохоронних органів з проханням знайти і покарати тих, хто після матчу у Харкові пошкодив автобуси.

Матч між командами, що пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові, завершився з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря».