На Харківщині освоюється 20 млн. грн. на газифікацію населених пунктів

Харків. 28 вересня. УНІАН. У Харківській області освоюється 20 млн. грн. на газифікацію населених пунктів.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА, ці кошти отримані за договором з НАК «Нафтогаз України».

Промовляючи під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області В.БАБАЄВ наголосив на необхідності більш активніше продовжувати роботу з газифікації населених пунктів Харківської області.

«Особистої уваги і участі керівників районів вимагає газифікація населених пунктів області згідно з договором між НАК «Нафтогаз України» та обласною державною адміністрацією. З 50 мільйонів гривень 20 мільйонів вже виділені і освоюються, тому необхідно завершити тендерні процедури на суму, що залишилася, визначити переможців і щільно працювати з керівниками дочірніх структур НАК «Нафтогаз України» щодо введення структур в експлуатацію», - сказав В.БАБАЄВ.

Також він наголосив на необхідності активізувати роботу з ремонту та реконструкції об`єктів ЖКГ.

«Найважливішим завданням на сьогодні залишається повністю освоїти кошти з усіх джерел фінансування на заплановане будівництво та капітальні ремонти об`єктів ЖКГ. У першу чергу йдеться про реконструкцію каналізаційних колекторів у містах Чугуєві, Балаклії і Краснограді, будівництво дюкера у Вовчанську, будівництво очисних споруд у Зачепилівському та Шевченківському районах та ряд інших робіт першочергової важливості», - наголосив В.БАБАЄВ.