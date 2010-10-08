Південна залізниця збільшує обсяг модернізації колії до Євро-2012

Харків. 8 жовтня. УНІАН. У рамках підготовки до Євро-2012 на Південній залізниці збільшено план з модернізації колії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, річний план проведення модернізації колії збільшено на 28,4 кілометра.

Так звані додаткові кілометри розташовані між станціями Лозова та Красноград - цей напрямок визначено як перспективну швидкісну ділянку.

Загалом в 2010 році на Південній залізниці буде модернізовано 100,4 км колії. У роботах беруть участь всі колійні машинні станції (КМС). Їхні головні помічники - колійні машини важкого типу Полтавського та Українського центрів механізації колійних робіт.

Так, з 21 вересня в заплановані 8-годинні «вікна» полтавські фахівці з КМС-132 проводять модернізацію одноколійної 10-кілометрової ділянки Минівка - Селещино (напрямок Полтава - Красноград). З 1 жовтня, одночасно кожен на своїй ділянці, до оздоровлення колії приступили Основ`янська та Куп`янська колійні бригади. КМС-39 буде весь жовтень модернізувати парну колію перегону Слатино - Дергачі (напрям Харків - Бєлгород) протяжністю 11,1 км. Для КМС-133 заплановано тривале «вікно»: 36 діб для проведення ремонтних робіт буде закритий перегін непарної колії одноколійної ділянки Сахновщина - блок-пост 146 км (напрямок Лозова - Красноград), де модернізується 16,8 км колії.