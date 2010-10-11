Збірна України вимучила нічию з канадцями

Харків. 11 жовтня. УНІАН. 8 жовтня збірна України з футболу провела товариський матч зі збірною Канади. Пропустивши два м`ячі в першому таймі, збірна України змогла вирівняти рахунок, але не більше. У підсумку - нічия.

Україна - Канада 2:2 (Мілевський 59, Тимощук 80 - Джексон, 12, Хатчинсон, 29).

Наступну гру збірна України проведе 11 жовтня проти бразильців.