Збірна України вимучила нічию з канадцями
00:04, 11 жовтня 2010Харьків
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Сьогодні її проекзаменує Бразилія
Харків. 11 жовтня. УНІАН. 8 жовтня збірна України з футболу провела товариський матч зі збірною Канади. Пропустивши два м`ячі в першому таймі, збірна України змогла вирівняти рахунок, але не більше. У підсумку - нічия.
Україна - Канада 2:2 (Мілевський 59, Тимощук 80 - Джексон, 12, Хатчинсон, 29).
Наступну гру збірна України проведе 11 жовтня проти бразильців.
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