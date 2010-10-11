Українська молодіжна подала приклад підопічним Калитвинцева

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У суботу в голландському місті Роттердам відбувся перший матч плей-оф раунду Євро-2011 між молодіжними збірними України і Нідерландів.

Підопічні Павла Яковенка шокували Роттердам вже на перших хвилинах, забивши два швидких м`ячі. На другій хвилині Ракицький навісив зі стандарту, Кривцов виграв другий поверх і ударом головою увігнав м`яч у сітку воріт. А через п`ять хвилин Коноплянка сильно пробив зі штрафного. Тім Крул незграбно відбив м`яча перед собою і Кривцов першим дотиком зупинив, а другим увігнав м`яча у сітку.

Загалом у першому таймі небезпека була в основному біля воріт господарів. Українці раз за разом створювали небезпечні моменти біля воріт Крула. Варто відзначити удар Тараса Степаненка на 34-й хвилині, після якого ворота голландців врятувала поперечина.

На початку другого тайму господарі кинулися на штурм воріт Бойка, але наш захист діяв хоч і не бездоганно, але доволі надійно. У кількох епізодах українців виручив Максим Бойко.

А на 73-й хвилині наші футболісти, не реалізувавши дві прекрасні контратаки, все-таки втретє засмутили "помаранчевих". Після подачі з кутового Степаненко бив у площину воріт і Стротман зіграв рукою. Пенальті холоднокровно виконав Євген Коноплянка.

Господарі відквитали один м`яч, відзначившись на 79-й хвилині. Однак Люк де Йонг забив гол з метрового офсайду. Лайнсмен спочатку підняв прапорець, однак під тиском голландських футболістів змінив своє рішення і Марк Клаттенбург зарахував взяття воріт.

Заключні хвилини матчу пройшли у швидкому темпі. Команди створили по два небезпечних моменти.

Господарі завершували гру в меншості - через грубий фол проти Володимира Чеснакова достроково залишив поле Донні Гортер. Голландець ледве не відірвав ногу нашому футболістові, за що справедливо побачив перед собою червоне світло.

1:3 - впевнена перемога підопічних Павла Яковенка, які мають блискучі шанси поїхати на Євро-2011.

Гра-відповідь відбудеться 12 жовтня в Києві. Початок гри на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського - о 20:00.

Нагадаємо, що переможець дуелі вийде в фінальну частину Євро-2011, що пройде наступного літа в Данії.

ТСН