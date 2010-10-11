Результати матчів відбірного раунду Євро-2012

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Триває відбірний турнір Євро-2012.

На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість команд і три по п`ять. З 3 вересня 2010-го по 11 жовтня 2011 року вони змагаються по коловій системі вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять до фінального турніру. Решта вісім збірних, які посіли другі місця, виборюють ще чотири путівки в стикових матчах.

8 жовтня зіграли:

Група A

Казахстан - Бельгія 0:2

Австрія - Азербайджан 3:0

Німеччина - Туреччина 3:0

Після трьох ігор Німеччина має 9 очок, Туреччина й Австрія (дві гри) - по 6, Бельгія 3, Азербайджан, Казахстан - 0.

Наступні ігри (12 жовтня): Азербайджан - Туреччина, Казахстан - Німеччина, Бельгія - Австрія

Група B

Вірменія - Словаччина 3:1

Андорра - Македонія 0:2

Ірландія - Росія 2:3

Після трьох ігор Ірландія, Словаччина і Росія мають по 6 очок, Вірменія і Македонія - по 4, Андорра - 0.

Наступні ігри: Вірменія - Андорра, Словаччина - Ірландія, Македонія - Росія

Група C

Сербія - Естонія 1:3

Словенія - Фарерські острови 5:1

П.Ірландія - Італія 0:0

Після трьох ігор Італія має 7 очок, Естонія 6, Сербія, Словенія і Північна Ірландія (дві гри) - по 4, у Фарер (чотири гри) - 0.

Наступні ігри: Фарерські острови - П.Ірландія, Естонія - Словенія, Італія - Сербія

Група D

Франція - Румунія (матч 9 жовтня)*

Люксембург - Білорусь 0:0

Албанія - Боснія-Герцеговина 1:1

Після трьох ігор Албанія і Білорусь мають по 5 очок, Боснія 4, Франція* 3, Румунія* - 2, Люксембург - 1.

Наступні ігри: Білорусь - Албанія, Франція - Люксембург

Група E

Угорщина - Сан-Марино 8:0

Молдова - Нідерланди 0:1

Після трьох ігор Нідерланди мають 9 очок, Швеція (дві гри) і Угорщина – по 6, Молдова - 3, Фінляндія (дві гра) і Сан-Марино - 0.

Наступні ігри: Фінляндія - Угорщина, Нідерланди - Швеція, Сан-Марино - Молдова

Група F

Грузія - Мальта 1:0

Греція - Латвія 1:0

Ізраїль - Хорватія (матч 9 жовтня)*

Після трьох ігор Грузія і Греція мають по 5 очок, Хорватія* і Ізраїль* - по 4, Латвія - 3, Мальта - 0.

Наступні ігри: Латвія - Грузія, Греція - Ізраїль

Група G

Уельс - Болгарія 0:1

Чорногорія - Швейцарія 1:0

Після трьох ігор Чорногорія має 9 очок, Англія (дві гри) 6, Болгарія 3, Швейцарія, Уельс - 0 (по дві гри).

Наступні ігри: Швейцарія - Уельс, Англія - Чорногорія

Група H

Португалія - Данія 2:0

Кіпр - Норвегія 1:2

Після трьох ігор Норвегія має 9 очок, Португалія 4, Данія 3 (дві гри), Кіпр - 1, Ісландія (дві гри) - 0.

Наступні ігри: Данія - Кіпр, Ісландія - Португалія

Група I

Іспанія - Литва 1:1

Чехія - Шотландія 1:0

Після трьох ігор Литва має 5 очок, Шотландія й Іспанія (дві гри) 4, Чехія (дві гри) 3, Ліхтенштейн (дві гри) - 0.

Наступні ігри: Ліхтенштейн - Чехія, Шотландія - Іспанія