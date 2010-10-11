У Харкові пройде фінал Кубку України з тайського боксу

Харків. 11 жовтня. УНІАН. З 15 по 17 жовтня вперше у Харкові відбудеться фінал Кубку України з таїландського боксу Муєй Тай.

Змагання відбудуться під патронатом голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна та секретаря Харківської міської ради, виконуючого обов’язки міського голови Геннадія Кернеса, повідомляє сайт ОДА.

У фіналі візьмуть участь кращі тайбоксери України. Серед них будуть відібрані найкращі, які візьмуть участь у чемпіонаті світу, що відбудеться з 27 листопада по 5 грудня у Таїланді та буде присвячений дню народження короля Таїланду.