У Харкові пройде фінал Кубку України з тайського боксу
08:04, 11 жовтня 2010Харьків
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Незабаром – Чемпіонат світу
Харків. 11 жовтня. УНІАН. З 15 по 17 жовтня вперше у Харкові відбудеться фінал Кубку України з таїландського боксу Муєй Тай.
Змагання відбудуться під патронатом голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна та секретаря Харківської міської ради, виконуючого обов’язки міського голови Геннадія Кернеса, повідомляє сайт ОДА.
У фіналі візьмуть участь кращі тайбоксери України. Серед них будуть відібрані найкращі, які візьмуть участь у чемпіонаті світу, що відбудеться з 27 листопада по 5 грудня у Таїланді та буде присвячений дню народження короля Таїланду.
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