Експерта здивувало висловлювання Кернеса про стадіон «Металіст»

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Влада Харкова не тільки не зробили висновків з рішення УЄФА, а й дозволили собі заяви, які негативно відіб`ються як на інвестиційній привабливості регіону, так і на політичних перспективах окремих чиновників. Про це УНІАН сказав керівник центру «Третій сектор», політолог Андрій ЗОЛОТАРЬОВ.

«Заява КЕРНЕСА (в.о. мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА – УНІАН) про те, що Харків і не претендував на проведення чвертьфіналу Євро-2012, що прозвучала у п`ятницю, викликає подив з ряду причин, – відзначив експерт. – Як мінімум, воно не відповідає дійсності. Адже ще у 2009 році УЄФА підтверджував, що чвертьфінальний поєдинок, який нині значиться під № 27 і пройде 23 червня в Донецьку, відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові». Як вважає А.ЗОЛОТАРЬОВ, також незрозумілі слова в.о. міського голови про те, що причиною рішення УЄФА стала недостатня класність харківського стадіону.

«Відомо, що в міста є проблеми з підготовкою, – сказав експерт. – Це стосується і другої тренувальної бази, яка досі існує виключно на папері, і транспортної інфраструктури, через яку якої автобус голландського клубу «ПСВ» потрапив у затяжну пробку. Перераховувати можна достатньо довго. Але зі всіх можливих виправдань Г.КЕРНЕС вирішив зупинитися на стадіоні «Металіст», який на сьогодні є єдиним стовідсотково готовим до Євро об`єктом у місті».

Основними причинами перенесення чвертьфінального поєдинку з Харкова до Донецька, відзначив експерт, стали проблеми з транспортною інфраструктурою, а також скандал, що розгорівся в Харкові через будівництво дороги в парку ім. Горького.

«Погодьтеся, було б вельми дивним, якби мер Донецька, – сказав А.ЗОЛОТАРЬОВ, – раптом почав критикувати «Донбас-арену» й нахвалювати інші українські стадіони, якби мер Дніпропетровська став казати, що «Дніпро-Арена» нікуди не годиться порівняно з донецьким стадіоном. Це виглядало б дивним само собою, але напередодні місцевих виборів ще дивніше. Тим більше що за всіма параметрами ОСК «Металіст» практично повністю відповідає вимогам стадіонів категорії «Еліт». Винятком є кількість VIP-місць, але це не найважливіший показник. А за деякими параметрами харківська арена навіть перевершує донецький стадіон. Наприклад, освітленість, зал для прес-конференцій тощо».

Як уже повідомлялося, минулого тижня на офіційному сайті УЄФА була опублікована таблиця всіх 29 матчів Євро-2012, за якою Харків прийме три матчі групової стадії. Чвертьфінальний матч, запланований на 23 червня 2012 року, перенесено з Харкова до Донецька. У п`ятницю, 8 жовтня, в.о. мера Харкова Г.КЕРНЕС заявив, що місто «ніколи не розглядалося на чвертьфінал». За його словами, люди, котрі стверджують протилежне, ніколи не бачили інших стадіонів, які зараз є в Україні, зокрема в Донецьку. «Стадіон у Донецьку побудовано з нуля. Побудовано європейський стадіон, який має спеціальну категорію. Наш стадіон такої категорії не має», – заявив Г.КЕРНЕС.

На знімках: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА