У Харкові міліція затримала 19 дівчат за підозрою в зайнятті проституцією

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Працівниками обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, виявили і затримали велику групу осіб, які підозрюються в проституції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 19 дівчат були затримані під час рейду,

спрямованого на виявлення осіб, що займаються вуличною проституцією, сутенерством та звідництвом на території Харкова.

Серед затриманих 14 виявилися мешканками Харкова та Харківської області, 3 дівчини – мешканки Луганської області, 2 дівчини - з Донеччини.

Дівчат доправлено до Управління для перевірки на причетність до скоєння інших правопорушень або злочинів. Стосовно затриманих складено 19 адміністративних протоколів за ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією).

Наразі ці адміністративні матеріали відправлені до райвиконкомів за місцем мешкання затриманих, повідомили в ЦЗГ.