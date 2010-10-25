Міліція не вивила фактів друку фальшивих бюлетенів – ЦЗГ

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківська міліція не виявила фактів друку, зберігання та розповсюдження територією Харкова та області фальшивих виборчих бюлетенів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міліція провела перевірку у зв’язку зі зверненням народного депутата України Володимир ФІЛЕНКО, який заявив про те, що у друкарні поліграфпідприємства «Фоліо Плюс» нібито друкуються фальшиві бюлетені для голосування на місцевих виборах 31 жовтня 2010 р.

Після прибуття на місце події, слідчо-оперативна група разом із народними депутатами України В.ФІЛЕНКОМ та Олексієм ЛОГВИНЕНКОМ пройшли на територію друкарні, де проводився друк виборчих бюлетенів на замовлення обласної територіальної виборчої комісії.

Працівники міліції встановили, що друк бюлетенів вівся на законних підставах згідно з угодою на виготовлення виборчих бюлетенів між обласною територіальною виборчою комісією та ТОВ «Майдан», яке в свою чергу, на правах посередника, уклало договір з поліграфічним підприємством «Фоліо Плюс».

За даними ЦЗГ, друк проводився у звичайному режимі, сторонніх осіб, які б надавали вказівки працівникам друкарні про приховування бюлетенів не було. Охорона громадського порядку в цеху, де здійснювався друк бюлетенів забезпечувалась двома працівниками обласної міліції з 18 жовтня 2010 р.

Під час огляду 23 жовтня було встановлено, що на складі готової продукції поруч із надрукованими та запакованими для відправки бюлетенями в кількості 720 тис. примірників знаходилось 12 тис. 700 екземплярів виборчих бюлетенів з ознаками технічного браку, які «за твердженням директора друкарні «Фоліо Плюс» Д.БАЛАНА є наслідком підготовки обладнання до друку основного накладу (так званні «розгінні» примірники)». За ініціативою представників прокуратури, які також прибули на місце події, з метою упорядкування зберігання віддрукованих бюлетенів було вирішено перемістити вже виготовлені бюлетені у кількості 720 тис., а також 12 тис. 700 зіпсованих екземплярів зі складу готової продукції, де вони зберігались разом з іншими замовленнями друкарні, до окремої кімнати та опечатати їх печаткою підприємства-виробника.

Наступного дня, 24 жовтня, «у присутності членів обласної виборчої комісії Краснопольского В.Г. (Партія регіонів), Оглобліна О.Д. (Наша Україна) та Буленко Н.А. (Народна Партія) кімната була вскрита і 400 тисяч зі згаданих 720 тисяч бюлетенів, у супроводі працівників міліції доставили з друкарні до територіальної виборчої комісії».

Наразі друк бюлетенів здійснюється відповідно з графіком, охорона громадського порядку забезпечується працівниками міліції. Решта накладу буде відправлена замовникові у понеділок 25 жовтня. Завершити процес друку бюлетенів передбачається у вівторок 26 жовтня. Після цього, згідно зі стандартною процедурою, увесь технічний наклад знищать за актом комісії, до якої увійдуть народні депутати, представники замовника та виконавця.

Фактів друку, зберігання та розповсюдження територією Харкова та області фальшивих бюлетенів під час перевірки не виявлено, повідомляє ЦЗГ.