В Ізюмі до дільниць підвозять людей на автобусах без номерів - кандидат у мери

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Сьогодні в райцентрі Ізюм Харківської області зафіксовано підвезення людей до виборчих дільниць на автобусах без номерних знаків.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив кандидат на посаду міського голови Ізюма від партії «Батьківщина» Василь ЛЕСИК.

За його словами, «зранку в Залізничному районі Ізюма були помічені чотири мікроавтобуси без номерних знаків, які підвозили людей до виборчих дільниць, розташованих у школі №12 та Будинку культури «Сучасник». Вдалося встановити, зазначив В.ЛЕСИК, що «автобуси належать місцевому автопідприємству, господарем якого є Валерій СЛАБУНОВ, представник Партії регіонів, котрий за списком балотується в депутати».

«У нас є документальні свідчення – зроблені фото», - сказав В.ЛЕСИК.

Він повідомив, що особисто звернувся до прокурора міста Романа СИДОРЕНКА, який «дав доручення органам міліції і ДАІ розібратися в ситуації».

«У ці хвилини, - сказав В.ЛЕСИК, - правоохоронці відповідним чином задокументовують порушення».