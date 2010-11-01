Кернес випереджає Авакова – паралельний підрахунок голосів ПР

Харків 1 листопада. УНІАН. У Харкові на 7.00 підраховано 45,05% бюлетенів, що становить 199 тисяч 984 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опубліковано на офіційному сайті Харківської обласної організації Партії регіонів.

Згідно з інформацією, за кандидата в мери Харкова Геннадія КЕРНЕСА проголосували 64 тисячі 826 осіб, за Арсена АВАКОВА - 55 тисяч 951 особа.

Різниця становить 8 тисяч 875 голосів (4,44%).

Як повідомляв УНІАН, за результатами екзит-полу, проведеного Інститутом перспектив міста, кандидат на посаду Харківського міського голови, голова Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина» А.АВАКОВ лідирує на виборах мера міста. За даними дослідження, А.АВАКОВ набрав 25,7% голосів. Кандидат на посаду мера від Партії регіонів, в.о. міського голови Г.КЕРНЕС, згідно з опитуванням, набирає 21,2% голосів виборців.