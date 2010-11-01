ДТП на Харківщині: травмовано восьмеро людей

Харків. 1 листопада. УНІАН. Учора, 31 жовтня, о 17-й годині, на 525 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля «Mazda», рухаючись у напрямку м. Чугуїв, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями «Subaru-Forester» та «Daewoo-Sens».

Як повідомляє Департамент Державтоінспекції МВС України, унаслідок автопригоди всі водії й по двоє пасажирів «Subaru» та «Daewoo», а також пасажир авто «Mazdа» отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед травмованих - 11-річна дитина.