Харків. 1 листопада. УНІАН. Геннадій КЕРНЕС упевнений у своїй перемозі на виборах мера Харкова.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи проміжні результати паралельного підрахунку голосів, які проводить у Харкові Партія регіонів і його команда.

За даними Г.КЕРНЕСА, на 7-му годину ранку 1 листопада він набрав 32,42% (64 тис. 826 голосів), його найближчий суперник Арсен АВАКОВ - 27,98% (55 тис. 951 голос). Різниця між ними становить 4,44% (8 тис. 875 голосів).

«Ми виграємо вибори мера всупереч бажанню наших опонентів», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він додав, що Партія регіонів виграє і на виборах до Харківської міської ради. «За нашими даними, - зазначив Г.КЕРНЕС, - ми, зокрема, маємо більшість у мажоритарних округах. Я думаю, що це буде становити десь 80%».

Г.КЕРНЕС вважає, що процес виборів у Харкові проходить нормально, порушень, які б вплинули на загальний результат, не було.

«Обстановка нормальна, кожен виборець міг взяти участь у голосуванні і вільно проголосувати», - сказав Г.КЕРНЕС.