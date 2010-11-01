Кернес збільшує розрив – паралельний підрахунок голосів ПР
11:15, 01 листопада 2010Харьків
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Дані сайту Партії регіонів
Харків. 1 листопада. УНІАН. Згідно з паралельним підрахунком голосів, на 11.00 у Харкові підраховано 92,5% бюлетенів.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними сайту обласної організації Партії регіонів, на виборах Харківського міського голови зростає розрив на користь Геннадія КЕРНЕСА: за нього проголосувало 127 тисяч 353 особи. За Арсена АВАКОВА – 116 тисяч 248 осіб.
Різниця між головними конкурентами на посаду мера Харкова становить 11 тисяч 105 осіб.
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