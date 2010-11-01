Кернес збільшує розрив – паралельний підрахунок голосів ПР

Харків. 1 листопада. УНІАН. Згідно з паралельним підрахунком голосів, на 11.00 у Харкові підраховано 92,5% бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними сайту обласної організації Партії регіонів, на виборах Харківського міського голови зростає розрив на користь Геннадія КЕРНЕСА: за нього проголосувало 127 тисяч 353 особи. За Арсена АВАКОВА – 116 тисяч 248 осіб.

Різниця між головними конкурентами на посаду мера Харкова становить 11 тисяч 105 осіб.