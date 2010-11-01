За даними Батькіщини, на Харківщині лідирує ПР

Харків. 1 листопада. УНІАН. Партія регіонів лідирує на виборах до харківської міської і обласної рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт обласної організації партії «Батьківщина».

Згідно з даними на 12.00, на виборах до Харківської міськради Партія регіонів набирає 31,36% голосів. Друге місце у партії «Батьківщина» – за неї проголосувало 18,6%. Замикає трійку лідерів КПУ – 10,29% голосів.

По Харківській області оброблено інформацію з 1167 дільниць (69,55%). Серед партій, що проходять до обласної ради, перше місце також за Партією регіонів – 41,49% голосів виборців, у «Батьківщини» – 12,59%, КПУ має 8,07% голосів.

За інформацією 1-го заступника керівника Харківського обласного виборчого штабу партії «Батьківщина» Віталія МАЛЯРЕНКА, станом на 12.00 обласним штабом партії оброблено підсумкові протоколи з 320 дільниць (54,27%). Згідно з підрахунками, на виборах Харківського міського голови, як і раніше, лідирує Арсен АВАКОВ. З уже підрахованих голосів за А.АВАКОВА проголосували 65999. Геннадій КЕРНЕС набрав 64766 голосів.