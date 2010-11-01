На Харківщині проголосувало 43,3% виборців

Харків. 1 листопада. УНІАН. Явка виборців на місцевих виборах у цілому по Харкову та Харківській області становила 43,3%

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

За його словами, загалом на Харківщині проголосувало понад 945 тис. виборців.

Явка виборців по місту Харкову становила 40,0%, по районах області – 46,5%. Найбільша явка зафіксована в Ізюмському (62,7%), Двурічанському (61,3%), Первомайському (58,8%), Близнюківському (58,7%), Зачепилівському (56,7%), Краснокутському (55,6%) районах області.

За словами О.РУСАНОВА, найнижча явка виборців відмічена в містах обласного значення: Люботині (37,2%), Лозовій (37,3%), Первомайському (42,4%), Чугуєві (43,8%), а також у Харківському районі області (42,4%).