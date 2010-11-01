Президент Росії нагородив Добкіна орденом

Харків. 1 листопада. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про нагородження орденами Дружби шістьох громадян України, зокрема голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, нагороди присвоєні «за великий внесок у розвиток і зміцнення відносин дружби і співпраці між Російською Федерацією і Україною».

Згідно з указом, орденами також нагороджені начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, завідувачка бібліотеки асоціації «Російський культурний центр» у Сімферополі Тетяна ІВАНЧЕНКО, голова Овідіопольської районної ради Одеської області Володимир ЛЕВЧУК, головний редактор тернопільського філіалу видавництва «Ранок» Сергій ТКАЧОВ і помічник-консультант народного депутата України Олександр КАЛИНЮК.