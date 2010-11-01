Янукович звільнив Салигіна

Харків. 1 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з посади заступника голови Державної митної служби звільнено, колишнього голову Харківської облради Василя САЛИГІНА.

Про це йдеться в указі Президента від 1 листопада, текст якого розміщений на сайті глави держави.

Крім того, Президент ухвалив ще низку кадрові рішень щодо керівництва ряду відомств.

Зокрема, з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України згідно з поданою ним заявою – Олександра ЦУРКАНА; з посади першого заступника голови Державного комітету рибного господарства – Дмитра ФЕДОТЕНКОВА; з посади заступника голови Державного комітету рибного господарства – Віктора КАЗІМІРЧУКА.

В.ЯНУКОВИЧ також звільнив Галину ЯЦИШИНУ з посади заступника голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та призначив її на посаду першого заступника керівника цього відомства.

Президент також призначив: Миколу КАЛЮЖНОГО – заступником голови Державного комітету України із земельних ресурсів; Віктора ГОРИЦЬКОГО – заступником голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації; Олега ОВЧАРУКА – першим заступником голови Державного комітету рибного господарства; Дмитра ВЄДЄНЄЄВА – заступником голови Українського інституту національної пам`яті України.