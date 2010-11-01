«Батьківщина» заявляє про факти підміни протоколів результатів виборів мера Харкова

Харків.1 листопада. УНІАН. У харківській організації ВО «Батьківщина» заявляють про виявлення фактів підміни протоколів результатів виборів мера Харкова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, за словами заступника голови обласного штабу партії «Батьківщина» Віталія МАЛЯРЕНКА, на 68-й і 168-й виборчих дільницях зафіксовано невідповідність протоколів даним, отриманим у ході голосування, і заміна результатів відбувається на користь кандидата на пост міського голови Геннадія КЕРНЕСА. «Такі факти, що зараз розкриваються, далеко не поодинокі. У нас їх уже близько двох десятків. Ситуація дуже тривожна», - заявив В.МАЛЯРЕНКО.

Про факти фальсифікації результатів заявили члени цих виборчих комісій і спостерігачі від ВО «Батьківщина». Ситуація по дільницях в даний час перевіряється народними депутатами. З боку міського штабу «Батьківщини» готуються звернення у міську територіальну виборчу комісію і прокуратуру.