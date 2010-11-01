Добкін стривожений популярністю «Свободи»

Харків. 1 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що вагома підтримка партії «Свобода» в масштабах України є дуже тривожним сигналом

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

«Для мене є дуже тривожним дзвінком вагома підтримка ВО «Свобода» не в Харкові, а в масштабах України», - сказав М.ДОБКІН.

Він називає цю політичну силу радикальною і вважає, що вона не повинна мати підтримки в суспільстві.

«Підтримка радикальної і агресивної політичної сили свідчить про те, що якась націоналістична ніша, цивілізованіша і не так агресивно виражена, не заповнена поки в суспільстві. Зараз її місце зайняла абсолютно радикальна політична сила, яка, в принципі, не повинна мати підтримки ні в одному суспільстві», що поважає себе, - сказав М.ДОБКІН.