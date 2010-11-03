На підтвердження своєї перемоги Кернес обіцяє показати протоколи

Харків. 3 листопада. УНІАН. Кандидат від Партії регіонів на виборах мера Харкова Геннадій КЕРНЕС звинувачує опонентів в ескалації ситуації навколо виборів.

Про це Г.КЕРНЕС сказав у коментарі УНІАН.

«Зараз триває ескалація і формується громадська думка з боку «Батьківщини», що тут відбуваються різного роду події, пов`язані з фальсифікацією або з тим, що в АВАКОВА (кандидата від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА - УНІАН) відбирають перемогу», - сказав він.

Г.КЕРНЕС зазначив, що, за інформацією, котра є в нього, міська виборча комісія обробила на 13.00 сьогоднішнього дня 86,27% голосів: за Г.КЕРНЕСА віддали голоси 30,38% виборців, за А.АВАКОВА - 29,08%.

При цьому Г.КЕРНЕС зазначив, що рішення про те, хто переміг на виборах, може прийняти тільки міська виборча комісія, а не «особисті переконання АВАКОВА або його так звані екзит-поли, які наводяться як остаточне рішення».

Г.КЕРНЕС нагадав, що вчора голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН зробив заяву, що «в нашому розпорядженні знаходяться всі протоколи з 597 виборчих дільниць, які скріплені «мокрими печатками» і підписані всіма членами комісії». За його словами, це більше 10 тисяч членів виборчих комісій, які представляють різні партії, зокрема, опозиційні.

«Наш опонент АВАКОВ чітко розуміє, що він програє, а необхідно вийти красиво з цієї ситуації, тому він починає нагнітати ескалацію. Все це призводить до того, що сьогодні формується громадська думка і це вже не демократія, це вже анархія, тобто однобока ситуація», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він повідомив, що сьогодні готовий надати можливість за участю ЗМІ провести підрахунок голосів 9 районам Харкова на підставі регіонів копій протоколів, що є в розпорядженні обласної організації Партії, з «мокрими печатками».

«Ми представимо на огляд, що це оригінальні документи, і хай тоді незалежна думка покаже, що паралельний підрахунок голосів видав такі-то результати, і порівняє їх з тими результатами, які показав АВАКОВ у себе в офісі і виклав інформацію на сайти», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він вважає, що сьогодні необхідно консолідувати зусилля для того, щоб «ми могли швидше працювати новим складом ради».

«Ті події, які сьогодні відбуваються, відволікають час, а це неправильно. Я сьогодні звернувся до учасників виборів у місцеві ради і закликав їх припинити інформаційну війну», - додав Г.КЕРНЕС.