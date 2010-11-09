На площі Свободи заговорила опозиція

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи зібралося близько 2 тисяч демонстрантів, і їхня кількість зростає. Активісти тримають у руках державні прапори, символіку БЮТ, громадських організацій, а також символіку кандидата на посаду Харківського міського голови Арсена АВАКОВА.

Координатор громадського руху «Зелений фронт» Андрій ІЛЬГОВ повідомив кореспонденту УНІАН, що сьогодні на площі Свободи будуть встановлені кілька наметів, які знаходитимуться тут безстроково.

А.АВАКОВ, спілкуючись з людьми, зауважив, що продовжить «відстоювати вибір харків’ян» у судах усіх інстанцій. При цьому він відмовився на прохання УНІАН сказати, коли він звертатиметься із позовом до Європейського суду з прав людини.

На площі активісти збирають підписи під вимогою перерахування голосів на виборах мера Харкова.

За додержанням порядку на площі спостерігають близько 100 міліціонерів. Рух по вулиці Сумській не перекривався.