На Харківщині до кінця року введуть в експлуатацію 130 тис. кв. м житла

Харків. 10 грудня. УНІАН. На Харківщині до кінця 2010 року планується ввести в експлуатацію 130 тис. кв. метрів житла, у тому числі 95 тис. кв. метрів у багатоквартирних будинках.

Як повідомили кореспондента УНАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Валентин ДУЛУБ у ході наради «Стан будівництва в Харківській області. Перспективи розвитку».

За його словами, станом на 30 листопада в області вже введено в експлуатацію 246,9 тис. кв. м житла.

В.ДУЛУБ зазначив, що за планом в 2010 році в Харківській області буде введено в експлуатацію на 2% більше житла, чим в попередньому році.