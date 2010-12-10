На Харківщині до кінця року введуть в експлуатацію 130 тис. кв. м житла
15:03, 10 грудня 2010Харьків
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Запевняє Дулуб
Харків. 10 грудня. УНІАН. На Харківщині до кінця 2010 року планується ввести в експлуатацію 130 тис. кв. метрів житла, у тому числі 95 тис. кв. метрів у багатоквартирних будинках.
Як повідомили кореспондента УНАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Валентин ДУЛУБ у ході наради «Стан будівництва в Харківській області. Перспективи розвитку».
За його словами, станом на 30 листопада в області вже введено в експлуатацію 246,9 тис. кв. м житла.
В.ДУЛУБ зазначив, що за планом в 2010 році в Харківській області буде введено в експлуатацію на 2% більше житла, чим в попередньому році.
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