У Харкові відкрилася виставка «Туреччина - Україна 2010»

Харків. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні в Харкові відкрилася виставка «Дні професійного співробітництва та розвитку бізнесу Туреччина-Україна 2010».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у виставці, що розмістилася у виставковому комплексі «Радмір Експохол», беруть участь 35 турецьких підприємств хімічної, текстильної і швейної промисловості, будівельні та містобудівні підприємства, представники сільськогосподарського і тваринницького бізнесу.

Заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та міжнародних відносин облдержадміністрації В’ячеслав ПАРАМОНОВ відзначив, що нинішня виставка є наступним етапом у розвитку підписаної 2 роки тому двосторонньої угоди про співпрацю між м. Харків та м. Ізмір (Туреччина) і спрямована на зміцнення відносин між регіонами.

В.ПАРАМОНОВ відзначив, що в 2011 році запланована участь Харківської області в Ізмірському ярмарку, «що стане ще одним кроком до плідної торговельно-економічної співпраці з турецькими партнерами».

Віце-губернатор провінції Чорум (Туреччина) Хусейн ІЧТЕН відзначив, що Україна і Туреччина мають давні тісні торговельні і культурні зв`язки, особливо активно країни почали співробітничати з другої половини 90-х років. На сьогоднішній день в Харківській області функціонує 27 підприємств з турецькими інвестиціями, і облдержадміністрація продовжує працювати над збільшенням числа турецьких інвесторів.

«Провінція Чорум має розвинену харчову і металургійну промисловість, гадаю, це буде цікаво нашим українським колегам. Надалі ми прагнутиме поглиблювати і розвивати відносини з Харківською областю», - сказав Х.ІЧТЕН.