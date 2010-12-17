На Харківщині можуть спорудити «альтернативну» ТЕЦ
Проект запропонують Внешэкономбанку
Харьков. 17 декабря. УНИАН. Харьковская облгосадминистрация предложит ПАО «Проминвестбанк» инвестиционный проект по строительству на территории области ТЭЦ, которая будет производить электроэнергию из альтернативных источников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и ПАО «Проминвестбанк» сказал губернатор Харьковской области Михаил ДОБКИН, говоря о проектах, которые местная власть готова предложить потенциальным инвесторам.
М.ДОБКИН отметил, что строительство такой электростанции даст возможность продавать государству электроэнергию по «зеленому тарифу», то есть в два раза дороже.
«И еще ряд проектов будут направлены, мы конкретнее переговорим, в плане строительства ТЕЦ с альтернативными источниками, что даст нам возможность продавать электроэнергию по «зеленому тарифу», он в два раза выше, и его покупает государство в обязательном порядке согласно действующего законодательства», - сказал М.ДОБКИН.
Губернатор также отметил, что в Харьковской области планируется построить «огромный тепличный комплекс», оптовый сельхозрынок, а также обсуждается возможность упрощенного пересечения государственной границы для производителей, которые торгуют выращенной собственными силами продукцией.
М.ДОБКИН не исключил возможность участия ПАО «Проминвестбанк» и Внешэкономбанка (Россия) в этих проектах.
«Если все это, как пазлы, будет набираться в одну большую картину, здесь может завязаться очень интересная работа, которая потребует серьезного совместного финансирования», - отметил губернатор.