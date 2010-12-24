У Харкові запалена головна Ялинка Слобожанщини

23:24, 24 грудня 2010
Харьків
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Харків’ян привітав губернатор Добкін

Харків. 24 грудня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи відбулося урочисте відкриття головної Ялинки Слобожанщини.

До всіх присутніх на святковій церемонії з вітальними словами звернувся голова Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«Дорогі земляки, шановні гості нашого міста, нашої області! Дозвольте привітати усіх Вас з наступаючим Новим роком і побажати вам, щоб новий рік приніс у ваші домівки достаток, успіх, радість, щоб всі ваші найзаповітніші бажання обов`язково здійснилися. І щоб наші діти - найголовніші жителі нашої області - обов`язково реалізували всі свої надії і були щасливі, а разом з ними будемо щасливі і ми. З Новим роком та Різдвом Христовим!», - сказав М.ДОБКІН

Різнобарвним вогникам, які спалахнули на головній харківській новорічній красуні після ударів чарівної патериці, весело вторили фарби святкового феєрверку, повідомляє сайт.

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