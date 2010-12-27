Кернес каже, що лави для метрополітену куплені не за 63 тис. грн. штука

Харків. 27 грудня. УНІАН. Харківській міський голова Геннадій КЕРНЕС спростовує інформацію в ЗМІ про те, що лави для станції метро «Олексіївська» були куплені за 630 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява мера розміщена на офіційному сайті Харківської міської ради.

Г.КЕРНЕС зазначає, що журналісти зробили висновок про вартість лавочок «на підставі листа-узгодження процедури закупівлі від 22.10.2010 № 2495/10-10», який було розміщено на сайті КП «Харківський метрополітен».

«Насправді лист-узгодження не є «підтвердженням ціни предмета аукціону», про що прямо сказано в тексті. Цей документ усього лише відображає інформацію про те, яку суму за свою продукцію хотів би отримати виробник. Але це абсолютно не означає, що Національне агентство з проведення Євро-2012 і метробудівники з цією ціною погодилися», - підкреслив Г.КЕРНЕС.

Мер наголосив, що свідчити про вартість лав може «специфікація до угоди й товарна накладна».

«Єдиними документами, які дають відповідь на питання, скільки насправді коштували лавки для станції метро «Олексіївська», - це специфікація до угоди й товарна накладна. У них чітко вказано, що Харківський метрополітен закупив не 10 лавочок на суму 630 тис. грн., а 10 трисекційних конструкцій лав підвищеної зносостійкості на загальну суму 288 тис. грн.», - підкреслив Г.КЕРНЕС.

Він зауважив, що в прес-службу Харківської міської ради не надходило жодного офіційного інформаційного запиту від представників ЗМІ з проханням роз’яснити ситуацію, «проте неперевірена інформація була розмножена».

«Тому я вважаю своїм боргом перед харків’янами звернутися з відповідним запитом у прокуратуру, щоб цей компетентний орган провів офіційну перевірку й дав Харкову та всій Україні чітку відповідь: скільки коштували лави для станції метро «Олексіївська» і чи були порушення або зловживання при їх закупівлі. Також я вважаю, що з відповідною заявою повинна виступити Дирекція метрополітену, що будується, на авторитет і професійну честь колективу якого кинута тінь», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник директора Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківського міськвиконкому Анатолій КРАВЧУКповідомив журналістам, що лави для Харківського метрополітену були закуплені дешевше, ніж по 63 тис. грн. за штуку. «Ну, по-перше, не 63 тисячі, а набагато дешевше. Утричі. Близько 20 тисяч або близько 15 тисяч штука. Це не скамійки, а лави для платформеної ділянки. Це конструктивний елемент колони та інтер’єру платформи, це не просто так. Це індивідуальне виготовлення за абсолютно індивідуальною технологією. Підіть, подивіться, скільки коштує в супермаркеті садова скамійка», - сказав він.

Довідка УНІАН. У жовтні в ЗМІ з’явилася інформація про те, «Харківський метрополітен» закупив у «одного учасника» конструкції лавок у кількості 10 штук для платформної частини станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

21 грудня в Харкові була відкрита нова станція «Олексіївська» метрополітену. Станція є продовженням Олексіївської лінії Харківського метрополітену. «Олексіївська» розташована у північній частині міста на перетині проспекту Л.Свободи та вулиці Ахсарова. Кошторисна вартість будівництва станції - 431,4 млн. грн. Фактична балансова вартість введеної дільниці становить 384,6 млн. грн. Будівництво введеної дільниці протяжністю 2,5 км велося закритим і відкритим способом робіт. Конструкція станції виконана з монолітного залізобетону. Для облицювання підлоги та стін станції використані граніти з українських родовищ. Для облицювання колон на станції використано грецький білий мармур.