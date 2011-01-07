У Харкові на Святвечір автомобіль збив трьох патрульних

Харків. 7 січня. УНІАН. У Харкові на вул. Луї Пастера ввечері 6 січня водій автомобіля ВАЗ-210994-20 скоїв наїзд на трьох військовослужбовців ВВ МВС України, які здійснювали патрулювання прилеглої території.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, внаслідок зіткнення троє військовослужбовців отримали пошкодження різного ступеня важкості та були доставлені в Харківську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О.Мещанінова.

За даними прес-служби, 27-річний водій автомобіля у ДТП не постраждав.

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки руху). У справі призначена судово-медична та автотехнічна експертизи.

Слідство веде прокуратура Орджонікідзевського району Харкова. Справа перебуває на контролі керівництва прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.