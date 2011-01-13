У Лозовій при пожежі загинув чоловік
13:29, 13 січня 2011Харьків
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Особа встановлюється
Харків. 13 січня. УНІАН. У Лозовій внаслідок пожежі загинув чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося сьогодні вночі на території одного з приватних домоволодінь в районному центрі по вулиці Мічуріна.
Загоряння помітив господар домоволодіння, він і викликав рятувальників. На момент прибуття бригади МНС пожежею був охоплений дах господарської будівлі, вогонь поширився на площу близько 40 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 02.40.
На місці пожежі виявлено загиблого чоловіка. Особа та вік його встановлюються. Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюється, повідомили у прес-службі.
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