Ярославський і Девіч знайшли порозуміння

Харків. 12 лютого. УНІАН. Півзахисник ФК «Металіст» (Харків), гравець збірної України Марко ДЕВІЧ підписав новий 4-річний контракт з «Металістом» до 2015 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, про це поінформував президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Умови і вартість контракту не розголошуються.

Приймаючи вітання з підписанням контракту і тепер уже 9-річним перебуванням у «Металісті» М.ДЕВІЧ сказав: «А чому 9 років? Цілком можливо, що в 2015 році ми підпишемо новий контракт (сміється). У наш час 31 рік - цілком хороший футбольний вік».

«Звичайно, - додав він, - я безмірно радий сьогоднішній події. Я щасливий, що гідний грати в «Металісті». Це наша одна велика сім`я. Я вдячний Олександру Владиленовичу ЯРОСЛАВСЬКОМУ, що всі ми пішли на компроміс і знайшли одне, спільне рішення, яке влаштувало всіх».

«Я радий цій події ще й тому, - сказав М.ДЕВІЧ, - що, як ви знаєте, я себе вважаю харків`янином, мене тут люблять, поважають. Навряд чи десь ще я б відчував себе так комфортно, як у Харкові. І ніякі гроші не компенсують таке ставлення вболівальників, яке я завжди тут почував. «Металіст» став настільки рідним для мене клубом, що мені було б важко відірвати себе від нього. Тому я сьогодні дуже щасливий».

Як раніше повідомляли ЗМІ, з початку 2011 року М.ДЕВІЧ, попередній контракт якого з «Металістом» закінчувався влітку 2011 р., був відправлений до дублю команди. Деякі оглядачі пояснювали це небажанням М.ДЕВІЧА продовжувати контракт. Відповідаючи на запитання журналістів про перспективи М.ДЕВІЧА грати в «Металісті», О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ у січні 2011 р. заявив, що не «потерпить шантажу», хто б не вдавався до нього.

Довідка УНІАН. Марко ДЕВІЧ народився 27 жовтня 1983 року в Бєлграді (Сербія). Зріст: 185 см. Вага: 76 кг. Виступав за клуби: «Звєздара» (Бєлград), «Желєзнік» (Бєлград), «Раднічкі» (Новий Бєлград), «Вождовац» (Бєлград), «Волинь» (Луцьк). Бронзовий призер чемпіонату Сербії і Чорногорії 2004 року Кращий бомбардир чемпіонату України 2007/08. У червні 2008 року гравець отримав громадянство України і в листопаді 2008 року дебютував у складі збірної України.

На знімку: Марко ДЕВІЧ бореться за м`яч у матчі Ліги Європи з італійською «Сампдорією».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА