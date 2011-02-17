В підготовку Харкова до Євро-2012 вкладено понад 2 млрд. грн. - Добкін

Харків. 17 лютого. УНІАН. Інвестиції в підготовку Харківської області до проведення Євро-2012 за рахунок усіх джерел фінансування на сьогодні становлять понад 2 мільярди гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії Харківської обласної ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його даними, у 2010 році за програмою Євро-2012 Харківщині було виділено близько 918 млн. грн., з обласного та міського бюджетів - 236 млн. грн. Приватні інвестори вклали 893 млн. грн.

«Протягом багатьох років відсутність відповідних європейським стандартам готелів, якість доріг, відсутність сучасного міжнародного аеропорту і в цілому низький рівень транспортної інфраструктури називалися в числі головних перешкод, що стримують приплив іноземних інвестицій в економіку області і в принципі розвиток бізнес-контактів. Набраний темп дозволяє гарантувати, що в 2011 році ми ці питання повністю вирішимо», - заявив М.ДОБКІН.

Губернатор повідомив, зокрема, що в ході підготовки до Євро-2012 у Харкові вже відкрито нову станція метро і споруджується ще одна, реконструйовано окружну дорогу і буде відремонтовано низку стратегічно важливих автошляхів. Триває також процес оновлення громадського транспорту, ремонт і реконструкція комунальних доріг, відкрито кілька нових електропідстанцій.

М.ДОБКІН зазначив, що все це, за великим рахунком, робиться не для гостей чемпіонату, а для жителів краю. «Після 2012 року, - наголосив губернатор, - все це буде продовжувати працювати і приносити прибуток області».