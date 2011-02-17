Металіст зазнав поразки від Байєра

Харків. 17 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зазнав нищівної поразки від німецького Байєра.

Як передає кореспондент УНІАН, гра, яку Металіст проводив на своєму полі у Харкові, завершилася з рахунком 0:4 на користь гостей.

Це був перший офіційний матч харківського клубу у новому сезоні після великої зимової перерви.

Коментуючи гру одразу після її завершення, Йожеф САБО вказав на серйозні помилки Металіста, особливо у захисті, і зізнався, що не очікував такого результату.

«Я всього чекав, але тільки не 0:4», - сказав колишній тренер збірної України.

За його словами, харків’яни у другому таймі трохи прибавили і могли забити, проте було «багато браку» і «жахливо зіграв увесь захист». «Металіст розвалився і допустив до розгрому», - сказав Й.САБО.