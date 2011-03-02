На Харківщині зросла середньомісячна зарплата

Харків. 2 березня. УНІАН. На Харківщині за 2010 рік порівняно з попереднім роком середньомісячна номінальна заробітна плата збільшилася на 14,2% і становить 2060 грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, середньомісячна номінальна зарплата по області перевищила законодавчо встановлені державні соціальні стандарти (922 грн.) у 2,2 разу.

Середньомісячна номінальна зарплата працівників промисловості за минулий рік збільшилася на 17,6% - до 2174 грн., зарплата працівників сільського господарства збільшилася на 13,3% - до 1484 грн.

У 2010 році зарплату, меншу середньообласної, отримували працівники установ охорони здоров`я і соціальної допомоги (1575 грн.), працівники, зайняті рибальством і рибництвом (1186 грн.), а також лісовим господарством (1777 грн.).

Найбільшу зарплату отримували працівники, зайняті в організаціях, що здійснюють фінансову діяльність (4444 грн.) і підприємствах, що видобувають паливно-енергетичні ресурси (3933 грн.).

За розміром зарплати минулого року Харківська область серед усіх регіонів України зайняла 10 місце. Зарплата працівників області в 2010 році була на 8% (майже на 180 грн.) менше середнього показника по країні.