Журналістам покажуть туроб'єкти Харківщини до Євро-2012
Прес-тур 11 березня
Харків. 2 березня. УНІАН. 11 березня відбудеться прес-тур по туристичних об`єктах Харківської області.
Про це повідомив на прес-конференції начальник управління культури і туризму Дмитро КУЗНЄЦОВ.
Він зазначив, що в Харківській області активно триває робота з підготовки туристичних об`єктів регіону до Євро-2012. У першу чергу мовиться про інфраструктуру.
Д.КУЗНЄЦОВ повідомив, що 11 березня відбудеться прес-тур, метою якого є перевірка готовності туристичної інфраструктури Харківщини до Чемпіонату.
«Ми вже спланували цей прес-тур, і 11 березня ми покажемо представникам ЗМІ кілька найбільш значущих об`єктів у Харківській області для того, щоб подивитися на початкові елементи готовності туристичної інфраструктури до Євро-2012», - сказав Д.КУЗНЄЦОВ.