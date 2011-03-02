Журналістам покажуть туроб'єкти Харківщини до Євро-2012

Харків. 2 березня. УНІАН. 11 березня відбудеться прес-тур по туристичних об`єктах Харківської області.

Про це повідомив на прес-конференції начальник управління культури і туризму Дмитро КУЗНЄЦОВ.

Він зазначив, що в Харківській області активно триває робота з підготовки туристичних об`єктів регіону до Євро-2012. У першу чергу мовиться про інфраструктуру.

Д.КУЗНЄЦОВ повідомив, що 11 березня відбудеться прес-тур, метою якого є перевірка готовності туристичної інфраструктури Харківщини до Чемпіонату.

«Ми вже спланували цей прес-тур, і 11 березня ми покажемо представникам ЗМІ кілька найбільш значущих об`єктів у Харківській області для того, щоб подивитися на початкові елементи готовності туристичної інфраструктури до Євро-2012», - сказав Д.КУЗНЄЦОВ.