У Харкові студент потрапив під колеса трамваю
Юнак в реанімації 4-ї лікарні
Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові студент Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури потрапив під колеса трамваю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 20-річний юнак перетинав трамвайну колію по вулиці Академіка Павлова в районі Салтівки у невстановленому місці.
Постраждалий з діагнозом травматичний шок, закрита черепно-мозкова травма, ампутація лівої стопи та численними забиттями тіла у тяжкому стані шпиталізований до відділення реанімації невідкладної медичної допомоги.
Трамваєм, який скоїв наїзд на перехожого, керував водій 1978 року народження.
Під час ДТП в салоні трамваю перебувало 40 пасажирів. Вживаються заходи щодо встановлення інших даних потерпілого та його родичів.