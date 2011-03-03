У Харкові студент потрапив під колеса трамваю

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові студент Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури потрапив під колеса трамваю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 20-річний юнак перетинав трамвайну колію по вулиці Академіка Павлова в районі Салтівки у невстановленому місці.

Постраждалий з діагнозом травматичний шок, закрита черепно-мозкова травма, ампутація лівої стопи та численними забиттями тіла у тяжкому стані шпиталізований до відділення реанімації невідкладної медичної допомоги.

Трамваєм, який скоїв наїзд на перехожого, керував водій 1978 року народження.

Під час ДТП в салоні трамваю перебувало 40 пасажирів. Вживаються заходи щодо встановлення інших даних потерпілого та його родичів.