«Наша Україна» хоче денонсувати «Харківські угоди»

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ зареєстрував у Верховній Раді проект закону про денонсацію «Харківських угод», які були підписані між Україною та Росією 27 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

На переконання А.ПАРУБІЯ, така угода була підписана та ратифікована «всупереч Конституції, національним інтересам України та реальній волі її народу».

«Ратифікація «Харківських угод» - одна з найбільш ганебних сторінок в історії України. Дозвіл на фактично безстрокове перебування військ Російської Федерації на території України є окупацією української території. Ратифікація «Харківських угод» продемонструвала, що політика команди ЯНУКОВИЧА цілковито підпорядкована інтересам політичного керівництва з Кремля. Це політика торгівлі українською територією, торгівлі національними інтересами, торгівлі нашим майбутнім», - заявив А.ПАРУБІЙ, наголосивши, що ці угоди повинні бути денонсовані.

Народний депутат також вважає, що 27 квітня – у річницю підписання міждержавної угоди – українська громадськість повинна продемонструвати протест антинародній та антиконституційній політиці нинішнього Президента та уряду.