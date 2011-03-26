Євро-2012: Харків і Познань підписали «Дорожню карту»

Харків. 26 березня. УНІАН. Харків і Познань (Республіка Польща) підписали «Дорожню карту» співробітництва у питаннях підготовки та проведення матчів фінального турніру Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії підписання «Дорожньої карти», яка відбулася 25 березня у приміщенні міськради, взяли участь заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор ТЕРЕХОВ, Уповноважений президента міста Познань з питань Євро-2012, директор Бюро Євро-2012 мерії міста Познань Міхал ПРИМАС та генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.

Відповідно до «Дорожньої карти», міста планують «обмінюватися досвідом із широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес», зокрема рекомендаціями з підготовки стадіонів, тренувальних баз і прилеглих до них територій. Також планується підтримувати двосторонні обміни фахівцями, налагоджувати навчання обслуговуючого персоналу відповідних спортивних об’єктів до проведення матчів фінального турніру УЄФА Євро-2012.

Крім цього, документ передбачає співпрацю міст у підготовці спортивної, транспортної, дорожньої та туристичної інфраструктури, умов для роботи засобів масової інформації, співпрацю у галузі забезпечення безпеки та охорони правопорядку, наданні необхідних медичних послуг, впровадженні IT-технологій, реалізації спільних проектів тощо.

«Харків та Познань - міста-побратими вже давно. Те, що вони будуть приймати Євро-2012, є дуже символічним. Підписання «Дорожньої карти» між Харковом і Познанню - це потужний імпульс до подальшого розвитку взаємовідносин між містами», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

У свою чергу М.ПРИМАС висловив переконання, що підписання «Дорожньої карти» сприятиме успішному проведенню Євро-2012 у містах-побратимах. За його словами, «Дорожня карта» стане основою взаємин Харкова та Познані не тільки у підготовці Євро-2012, але й буде підґрунтям для подальшого розвитку співробітництва.