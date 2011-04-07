Харків'янка народила дитину для гомосексуальної пари з Бельгії

Харків. 7 квітня. УНІАН. Проти українки, яка народила дитину для одностатевої пари з Бельгії може бути порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Оксани БІЛОЗІР, посилаючись на відповідь Генеральної прокуратури, отриману на запит О.БІЛОЗІР щодо з`ясування обставин вивезення з України та передачі для всиновлення гомосексуальній парі з Бельгії хлопчика, народженого громадянкою України.

Зокрема, згідно з інформацією ГПУ, на даний час Київським райвідділом Харківського міського управління ГУМВС України в області проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України щодо наявності в діях громадянки України Б., яка народила хлопчика для бельгійців, складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Водночас прокуратурою Київського району Харкова проведено перевірку щодо законності дій службових осіб ПП «ЛА ВІТА ФЕЛІЧЕ» та Харківського центру репродукції людини ТОВ «Сана-Мед» під час здійснення штучного запліднення громадянки Б.

За її результатами прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю в діях зазначених осіб складу злочинів, передбачених ст. ст. 364, 365, 367 КК України, поінформували в Генпрокуратурі.

У свою чергу О.БІЛОЗІР заявила, що ініціюватиме законопроект, спрямований на обмеження сурогатного материнства, зокрема на заборону народження дітей на продаж.

Як повідомлялося, хлопчик Самюель був народжений в листопаді 2008 року у Харкові громадянкою України на замовлення гомосексуальної пари з Бельгії. Згадані іноземні громадяни звернулися до фірми-посередника, яка й організувала штучне запліднення українки генетичним матеріалом громадянина Бельгії.

Більше ніж двох років майбутні батьки Самюеля не могли забрати дитину через прогалини у бельгійському законодавстві щодо сурогатних матерів.

Лише 21 лютого цього року МЗС Бельгії видав бельгійський паспорт дворічному хлопчикові Самюелю.