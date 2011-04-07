У Близнюківському районі масово загинула риба

Харків. 7 квітня. УНІАН. У водоймищі поблизу села Уплатне Близнюківського району Харківської області стався масовий мор риби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про це поінформував органи міліції

старший інспектор цивільного захисту Близнюківського РВ.

За попередніми даними, виявлено близько 100 тонн загиблої риби (товстолоб, короп, сом канальний, сом європейський, плотва, білий амур). Обставини та матеріальний збиток встановлюються. Загибель риби, вважають спеціалісти, могла настати внаслідок відсутності кисню під льодом або перевищення рівню ацетону у водоймищі в 60 разів.

Водоймище загальною площею 60 га у Близнюківської райдержадміністрація з липня 2002 року орендує приватний підприємець, мешканець міста Лозова.

За фактом події складено акт державної екологічної інспекції в Харківській області, повідомили в ЦЗГ.