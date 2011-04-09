В Харківському аеропорту тимчасово призупинено роботи

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харківському аеропорту тимчасово призупинено роботи з реконструкції об’єкту.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, таке рішення ухвалено за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій, яке сьогодні було терміново проведене у зв’язку з загибеллю двох робітників під час робіт з реконструкції старого приміщення аеровокзалу.

«За підсумками засідання КНС прийнято рішення тимчасово призупинити реконструкцію аеропорту», - повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ.

За його словами, необхідно провести обстеження об`єкта на предмет виключення аварійних ситуацій, завершити підготовку проектної документації, пов`язаної з реконструкцією аеропорту, отримати відповідний дозвіл ДАБІ на проведення подальших робіт, підвищити відповідальність технічного персоналу, що веде роботи на об`єкті, притягнути до відповідальності посадових осіб. «При цьому ми повинні враховувати, що будівництво об`єкта зупиняти надовго не можна», - зазначив О.КРИВЦОВ.

На думку голови КНС, цю роботу необхідно провести в якомога стислі терміни - максимум протягом 1 місяця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення аеровокзалу Харківського аеропорту загинули двоє робітників компанії-підрядника «Стальконструкція».

За інформацією пресс-служби аеропорту, баштовий кран розбирав завали, які утворилися вчора під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. Можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти. Загинули двоє монтажників харківської компанії «Стальконструкція» - підрядника робіт.

«Правила безпеки під час робіт були повністю дотримані, і причиною загибелі людей фахівці попередньо називають розгул стихії», - повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з офіційною інформацією Харківської міськради, 9 квітня близько 17.00 під час робіт з реконструкції старого терміналу Харківського аеропорту впав 70-тонний баштовий кран. Він працював у плановому режимі, в тому числі займався розбором завалів, які утворилися 8 квітня після обвалення аварійного центрального порталу. Через сильні пориви вітру стрілу крана хитнуло в бік вишки, на якій були дві людини. Внаслідок аварії загинули монтажники компанії-підрядника ТОВ «Стальконструкція», яка виконує роботи з реконструкції старого терміналу аеропорту - Олександр Єрмак, 1962 р.н. і Віталій Сумський, 1960 р.н.

За деякими даними, на спорудженні об’єктів Євро-2012 в Україні загинуло близько 15 осіб. Зокрема, на будівництві НСК «Олімпійський» у Києві станом на 1січня 2011року, загинуло 12 робітників, восени 2010 року на будівництві «Донбас Арени» - один будівельник.