На Харківщині зросло виробництво сільгосппродукції

Харків. 13 квітня. УНІАН. Обсяг виробництва продукції сільського господарства в Харківській області за січень-березень 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 10,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 10,7%, в господарствах населення - на 10,1%.0

Про це повідомили кореспондента УНІАН у Головному управління статистики в Харківській області.

За звітний період виробництво м`яса усіх видів (у живій масі) збільшилося на 2,2% - до 37,4 тис. т. Виробництво яєць усіх видів збільшилося на 30,6% - до 298,4 млн. шт. Виробництво молока усіх видів збільшилося на 1,9% - до 92,0 тис. т.