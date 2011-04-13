У харківській школі № 109 відпрацювали дії у випадку надзвичайних ситуацій

Харків. 13 квітня. УНІАН. У харківській спеціалізованій загальноосвітній школі № 109 відбулися спільні навчання органів управління, сил Цивільної оборони та обласних служб.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ході навчань відпрацьовувалися дії органів управління, сил і засобів служб цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації на території школи № 109.

Основні цілі навчань - вивчення особливостей проведення рятувальних робіт у школі, перевірка реальної готовності органів управління, сил ЦО та обласних служб до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у шкільному закладі, відпрацювання взаємодії всіх служб.

У навчаннях взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, підрозділи Головного управління МНС України в Харківській області, Харківського міського управління ГУ МВС України, підрозділи обласної служби медицини катастроф, обласна та міська санітарно-епідеміологічні станції, аварійно-технічні бригади і формування, комунальні служби цивільного захисту Харкова.