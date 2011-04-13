Добкін вимагає уваги до забезпечення безпеки шкіл

Харків. 13 квітня. УНІАН. Такі об`єкти, як школи, де є масове скупчення людей, вимагають особливої уваги МНС та інших служб.

Про це заявив сьогодні на брифінгу за результатами спільних навчань органів управління, сил Цивільної оборони та обласних служб у харківській школі № 109 голова Харківської облдержадміністрації - начальник територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і території Харківської області Михайло ДОБКІН.

«У школі знаходяться діти, і люди на місцях мусять точно розуміти і знати, як до приїзду професійних рятувальників організувати мінімальну роботу з порятунку людського життя, тим більше, дітей. Ці навчання в першу чергу для них. Сьогодні певний багаж професійних знань отримають ті, хто за своєю посадою відповідає за безпеку шкіл у всіх населених пунктах Харківської області», - наводить слова М.ДОБКІНА сайт Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в харківській школі № 109 відбулися спільні навчання органів управління, сил Цивільної оборони та обласних служб, під час яких відпрацьовувалися дії у разі виникнення надзвичайної ситуації на території навчального закладу.