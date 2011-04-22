Завтра на сході - до 19° тепла

Харків. 22 квітня. УНІАН. В суботу, 23 квітня, в Україні опадів не передбачається, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень можливі дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в Криму та Приазов`ї північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, на сході та в степовій частині Криму місцями - 0-3° морозу; вдень - 14-19° тепла, в Криму - 10-15°; на Закарпатті вночі - 5-10°, вдень - 19-24°; в Карпатах та горах Криму вночі - близько 0°, вдень - 4-9° тепла.

По Київській області малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 14-19°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 16-18°.