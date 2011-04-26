У Харкові поклали квіти до могил жертв Чорнобиля

Харків. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні в Молодіжному парку Харкова відбувся концерт-реквієм «Чорнобильська доля моя» та церемонія покладання квітів до Пам`ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заходах взяли участь голова ХОДА Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступники губернатора Ігор ШУРМА Євген САВІН, заступник Харківського міського голови Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, Генеральний консул Генерального консульства Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП, представники обласної та міської влади, громадських чорнобильських організацій міста і області.

Довідка. В ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС брали участь понад 17 тисяч представників Харківщини. Зараз в області проживають 24 426 осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, з них 6 166 - інваліди. Статус постраждалих мають 4 529 дітей, серед них 52 - інваліди. За 25 років після аварії на ЧАЕС пішли з життя 5366 харків`ян, смерть яких пов`язана з Чорнобилем, у тому числі 32 дитини.