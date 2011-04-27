Визначені учасники конкурсної програми фестивалю «Харьковская сирень»

Харків. 27 квітня. УНІАН. У конкурсній програмі III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» візьмуть участь 49 режисерів із 6 країн світу.

Про це під час прес-конференції повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації - співголова оргкомітету фестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

«Чудово, що з кожним роком географія нашого фестивалю розширюється. У цьому році в ньому беруть участь режисери зі Сполучених Штатів Америки, Франції, Азербайджану, Білорусі, Росії, України, - зазначила В.МАРЕНИЧ. - До нас приєдналася в цьому році Республіка Татарстан і Республіка Кабардино-Балкарія. Також радує те, що вже другий рік у нашому фестивалі беруть участь французькі режисери, які вже встигли заявити про себе на фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані у Франції».

Також вона зазначила, що Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані, а також Асоціація «Sauve qui peut le court metrage» продовжують активно підтримувати кінофестиваль «Харьковская сирень». «Ми раді, що у нашого фестивалю є така серйозна підтримка та взірець для прикладу», - сказала В.МАРЕНИЧ.