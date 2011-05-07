Польська діаспора Харкова відзначила День Конституції

Харків. 7 травня. УНІАН. У п’ятницю, 6 травня, в Харківському національному театрі опери та балету ім. М. Лисенка відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції Республіки Польща, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

В офіційній частині урочистості Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ подякував присутнім за інтерес до національного свята Республіки Польща, а також познайомив усіх з історією затвердження Конституції 3 травня 1791 року, яка є найстарішою в Європі.

Зі словами вітання до гостей торжества звернувся заступник голови Харківської облдержадміністрації Вадим ЛАНДСМАН.

«Ми сьогодні присутні при дивовижній події в історії чудової країни, яка є нашим сусідом і братом, - зазначив він. - Історії Польщі та України нерозривно пов`язані, тому, коли страждала Польща, то страждала й Україна. Я гадаю, що зараз у взаєминах наших країн настав чудовий період, який має продовжуватися і розвиватися. Польща і Україна повинні жити в мирі та злагоді. Вітаю вас зі святом, бажаю Польщі процвітання, а також бажаю нам і вам зустрітися через рік у фіналі чемпіонату Європи з футболу і зіграти внічию», - сказав В.ЛАНДСМАН.

Концерт продовжив виступ польського балету «Cracovia Danza», який є єдиним професійним колективом у Польщі, що виконує історичні танці.

Довідка. Конституції Республіки Польщі в цьому році виповнилося 220 років. Вона була ухвалена 3 травня 1791, і є найдавнішою в Європі. Польща проголошувалася країною під управлінням спадкової конституційної монархії і парламенту, який обирався на два роки. Через рік, у результаті поділу території між Пруссією, Росією та Австрією, Польща втратила самостійність, але в 1918 році країна знову возз`єдналася, і день 3 травня був проголошений офіційним святом.