До Харкова прибув глава Російської православної церкви Патріарх Кирил

Харків. 7 травня. УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви, Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) прибув до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із Патріархом приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

Патріарха в аеропорту зустріли віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР, вікарій Харківської єпархії УПЦ МП, архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ, а також Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ і Генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІПП.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що це перший його приїзд до Харкова і він давно прагнув відвідати столицю Слобожанщини.

«Вперше у своєму житті я прибув до Харкова. Один раз, будучи ще ректором духовної семінарії, я був у Харкові проїздом. Потім я дуже сумував, що не зміг відвідати місто, де багато храмів і церков, і образ Свято-Благовіщенського кафедрального собору переслідував мене ще довгі роки. Мені дуже хотілося побувати тут, побачити чудовий культурний, інтелектуальний, промисловий центр України. Крім того, це центр однієї з найпотужніших єпархій Української православної церкви Московського патріархату, що дуже важливо», - сказав КИРИЛ після прибуття до Харкова.

Він також додав: «З особливим почуттям я ступаю на цю землю. І привід для відвідин Харківщини чудовий - 90-річчя Владики Никодима, якого я знаю з 1964 року. Ось так довго триває наше знайомство і добрі стосунки, тому я вважав за необхідне приїхати на святкування його 90-річчя, зустрітися з ним, поклонитися Харківській землі та помолитися з усіма вами».

Предстоятель РПЦ протягом 7-8 травня візьме участь в урочистостях з нагоди 90-річчя з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА (УПЦ МП).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святіший Патріарх Російської Православної церкви Московського патріархату КИРИЛ відвідає Свято-Благовіщенський кафедральний собор та візьме участь в Урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА, яка відбудеться в Харківському академічному театрі опери та балету.

8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію. Після закінчення богослужіння предстоятель РПЦ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави.

На знімку: Патріарх КИРИЛ у Благовіщенському соборі.

Фото сайту «Харьков-Мост»