Патріарх Кирил служить Божественну літургію на площі Свободи у Харкові

Харків. 8 травня. УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ), Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) розпочав Божественну літургію на площі Свободи у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, разом із Патріархом КИРИЛОМ Божественну літургію відслужать Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР (САБОДАН), митрополит Харківський і Богодухівський (УПЦ МП) НИКОДИМ та інші священики України й Росії.

Сцена, де проходить літургія, прикрашена відповідно до церковних канонів і стилізована під церковний вівтар. На площі Свободи, незважаючи на дощ, зібралося близько 5 тис. віруючих.

Патріарх побажав присутнім «наблизитися до Бога», відчути Божественну благодать та слідувати заповідям Ісіса Христа. КИРИЛО помолився за загиблими під час Великої Вітчизняної війни та за тих, хто загинув за Батьківщину. Предстоятель РПЦ поблагословив усіх присутніх.

Літургія транслюється в прямому ефірі обласного телебачення та Першого національного телеканалу.

Як передавав УНІАН, Предстоятель РПЦ КИРИЛО прибув до України 6 травня для участі в урочистостях з нагоди 60-річчя Митрополита Донецького і Маріупольського УПЦ МП ІЛАРІОНА та 90-річчя Митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП НИКОДИМА. 6 травня він відслужив літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

7 травня Патріарх КИРИЛО прибув до Харкова, де відвідав Свято-Благовіщенський кафедральний собор і взяв участь в урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Сьогодні, 8 травня, після Божественної літургії на площі Свободи Патріарх РПЦ КИРИЛО візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави в Харкові.

Нагадаємо, що 25-26 квітня Патріарх КИРИЛО відвідав Україну та взяв участь у заходах, присвячених 25-річчю Чорнобильської катастрофи.